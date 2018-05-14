Edirne’de ‘Benim annem bir melek’ fotoğraf sergisi açıldı

Edirne Belediyesi ve Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED) işbirliğinde, ‘Anneler Günü’ne özel fotoğraf sergisi açıldı. ‘Benim annem bir melek’ isimli fotoğraf sergisi, Eski Camii arkasında bulunan Şehit Yüzbaşı Kenan Efendi Heykeli önü Eski Camii karşısında, sanatseverlerle buluştu.

Anneler Günü’ne özel ‘Benim annem bir melek’ isimli fotoğraf sergisi açılışına, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Milletvekili aday adayı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği Başkanı Enver Aydın, EFSED Başkan Yardımcısı Leyla Ustabaşı ve dernek üyeleri, sanatseverler katıldı.

Edirne Fotoğraf Sevdalılar Derneği Başkanı Enver Aydın, sergi açılışında yaptığı konuşmasında, “Tüm insanlığın olmazsa olmazı bizim her şeyimiz ve baş tacımız olan annelerimizi, böyle özel bir fotoğraf sergisi ile sanatseverlerle buluşturmamıza vesile olan çok değerli belediye başkanımız Recep Gürkan’a öncelikle teşekkür ediyoruz. Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın bu özel gününü bir kez daha kutluyoruz” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED) işbirliğinde Anneler Günü’ne özel hazırlanan sergi vesilesi ile birlikte bir kez daha Anneler Günü’nü kutlarken, kentin sahip olduğu ve olacağı tüm başarıların arkasında Edirneli kadınların gücünün her zaman olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi.