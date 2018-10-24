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Edirne'de beton mikseri kamera direğine çarptı

Edirne’de, bir beton mikseri kamyonunun çarptığı MOBESE direği caddeye devrildi.

Edirne'de, bir beton mikseri kamyonunun çarptığı MOBESE direği caddeye devrildi.


Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Gaffar Tüzün'ün yaptığı 06 FY 1042 plakalı beton mikseri kamyonu, Edirne merkez istikametinde Kıyık Caddesi Çevre Yolu bağlantısı üzerinde, Plaka Tanıma Sistemi'nin kullanıldığı MOBESE direğine çarptı.


Kaza sonrası, kameraların bulunduğu direkler caddeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri diğer sürücüleri alternatif yollara yönlendirirken, itfaiye ekipleri de direklerde hasar tespit çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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