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20 Haziran 2018 15:26

Edirne’de bin seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu hizmete başladı

Edirne’de yapımına 2015 yılında başlanan bin seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu kapılarını açtı.

Edirne’de bin seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu hizmete başladı

20 Haziran 2018 15:26


Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yanında inşa edilen olimpik yüzme havuzunun hem mimarisi hem de sahip olduğu özellikler itibariyle ülkede ilk olma özelliğine sahip olduğunu ve aynı zamanda uluslararası standartlarda bir havuz olduğunu söyledi.


8 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen ve bina kullanım alanı 5 bin metrekare olan tesisin, 1 adet olimpik, 1 adet yarı olimpik ve 1 adet çırpınma havuzu ile kapılarını açtığını dile getiren Bayrak, "Edirne’mizin yüzme dalında ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan tesisimiz bin kişilik seyirci kapasitesi ile büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek niteliktedir" dedi.


Edirne Yüzme İl Temsilcisi ve rekortmen milli yüzücü Güven Duvan da bu ölçekli bir olimpik yüzme havuzunun yüzme sporuna başladıkları yıllarda çocukluk hayalleri olduğunu ve şu an itibariyle bu hayallerinin gerçekleştiğini söyledi. Duvan, Balkan ve Avrupa Şampiyonalarının da yapılacağı olimpik havuzda, Edirne’den de bundan sonraki süreçlerde başarılı sporcular çıkması için gayretlerini arttırarak sürdüreceklerini belirtti.




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