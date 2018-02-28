Edirne’de buğday ve ayçiçek veriminde sevindirici haber

Yorulmaz, makamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kentte etkili olan kar yağışının buğday veriminde büyük etkisi olduğunu belirten Yorulmaz, "Edirne olarak çok güzel yağışlar aldık ama beklediğimiz buğdayın soğuklamasıyla ilgili sıkıntımız vardı. Bu kar yağışıyla bunu da aldık ve çok sevindik çiftçi olarak. Buğdayın kışın soğuklaması gerekiyordu. Bu yıl inşallah beklentilerimiz yüksek olacak. 2 yıl kuruyan taban suyu seviyesini yükseltti ve nehirlerin debileri arttı. Bu anlamda artezyen kuyuların suyu arttı. Nisan ve Mayıs aylarında da periyodik olarak yağmur alırsak bu yılda verim potansiyeli yüksek olacak Edirne’de. Şu anda konuşmak afaki ama bunlar bizim beklentimiz. Eylül ayından beri yaklaşık metrekareye 600 kilograma yakın yağış düştü. Edirne’nin ortalaması bir yılda 600 kilogram. Biz eylül ayından şubat ayına 600 kilograma ulaştık. İlkbaharda da yağış alırsak buğday veriminin iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Edirne’de 400 bin dönüm buğday ekili olduğunu ifade eden Yorulmaz, "ÇKS’ye kayıtlı 360 bin dönüm. ÇKS’ye kayıt Edirne’de yüzde 70’lerde. Geçen sene barajlarda su sıkıntısından dolayı Tekirdağ’da çeltik ekimi azaldı. Bizde de Tunca Nehri son zamanlarda korkuttu bizi. İnşallah bu sene su sıkıntımız olmayacak" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yılın kurak olduğunu ancak periyodik olarak yağış düştüğünü ifade eden Yorulmaz, "Verim bazı yerlerde çok yüksek oldu. Bu sene yüksek yağışlardan dolayı taban seviyesindeki su yükseldi. Verim yüksek olacak. Bunun ayçiçek veriminde de çok etkisi var, taban suyu seviyesinin. Ayçiçeği her ne kadar suyu yukarıdan alsa da taban suyu ile büyüyen bir bitki. Ayçiçeği için de bu yağışların önemli olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.