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09 Haziran 2018 14:25

Edirne’de buğday veriminde geçen yıla göre ciddi düşüş yaşanıyor

Edirne’de buğday hasadı tam anlamıyla başladı.

Edirne’de buğday veriminde geçen yıla göre ciddi düşüş yaşanıyor

09 Haziran 2018 14:25

Çiftçiler, dönüm başına 300-350 kilogram buğday biçiyor. Çiftçiler, verimin geçen yıla oranla yarı yarıya düştüğünü ifade ederken tüccarın, kalitesine göre bir kilogram buğdayı ortalama 90 ila 95 kuruştan satın aldığını belirtiyor.


Bu yıl yağışların azlığı ve kuraklık, nedeniyle buğday hasadı erken başladı. Çiftçiler, biçerdöverler sayesinde biçtirdikleri buğdayı, römork ve kamyonlarla tüccar ya da Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satıyor. Bazı çiftçiler ise, biçtirdikleri buğdayı satmak yerine depolarda muhafaza ediyor.


Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde çiftçilik yapan Aycan Demiraslan, geçen yılı oranla bu yıl verimin düşük olduğunu belirterek, “Geçen sene dönüm başına 700 kilogram buğday biçtik. Bu sene bu rakam yarı yarıya düştü. Kış yağışları çok fazla yağdı ama bahar aylarında hiç yağmur yağmadı. Bu yüzden buğdaydaki verim düşük. Bereket versin. Yapacak bir şey yok. Allah kazandığımız parayı güle güle harcamayı nasip etsin” dedi.


Aynı köyde bir başka çiftçi Engin Yıldız ise, “Bu yıl verim dönüm başına 300-350 kilogram. Fena değil aslında. Geçen yıl rekor verim almıştık. 700-800 kilogram biçen arkadaşlarımız oldu. Bu yıl bahar döneminde kuraklık yaşandı. Bölgemize yağış düşmedi. Başka köylerde dönüm başına 200 kilogram biçenler duyduk. Tüccar buğdayın kilogramını kalitesine göre 90 ila 95 kuruştan satın alıyor.” şeklinde konuştu.




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