Edirne’de buğdaylar tarlada kaldı

Biçerdöverler yağıştan dolayı çamur olan tarlalarda hasat gerçekleştiremezken, buğdayın rekoltesinde düşüş bekleniyor. Hasat vaktinde yağan yağmur, buğdayın renginin açılmasına, satış fiyatında ise düşüşe neden oldu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yağışlar buğdayın hasadını geciktirdi. Buğdayın rekoltesi düşüyor. Havalar normale döndüğü gibi hasat başlayacak. Buğdayda rutubet oranı yüksek. Trakya’da yağıştan dolayı hasadı gerçekleşmeyen çok tarla var. Bu durum çiftçiyi zor durumda bırakıyor” dedi.

Yorulmaz, bölgede etkili olan yağışların ayçiçeğine ise çok faydalı olduğunu, bu yıl ayçiçek veriminde rekor beklediklerini söyledi.