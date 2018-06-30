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30 Haziran 2018 14:35

Edirne’de buğdaylar tarlada kaldı

Günlerdir aralıklarla devam eden yağmur Edirne’de hasat vakti gelen buğdayın hasadının yapılamamasına neden oluyor.

Edirne’de buğdaylar tarlada kaldı

30 Haziran 2018 14:35


Biçerdöverler yağıştan dolayı çamur olan tarlalarda hasat gerçekleştiremezken, buğdayın rekoltesinde düşüş bekleniyor. Hasat vaktinde yağan yağmur, buğdayın renginin açılmasına, satış fiyatında ise düşüşe neden oldu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yağışlar buğdayın hasadını geciktirdi. Buğdayın rekoltesi düşüyor. Havalar normale döndüğü gibi hasat başlayacak. Buğdayda rutubet oranı yüksek. Trakya’da yağıştan dolayı hasadı gerçekleşmeyen çok tarla var. Bu durum çiftçiyi zor durumda bırakıyor” dedi.


Yorulmaz, bölgede etkili olan yağışların ayçiçeğine ise çok faydalı olduğunu, bu yıl ayçiçek veriminde rekor beklediklerini söyledi.




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