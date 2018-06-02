Edirne’de çeltik ekim mesaisi tamamlandı

İl genelinde yaklaşık 550 bin dönüm alana ekimi yapılan çeltiğin hasadı ekim ayının başında başlayacak.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, ekiminden hasadına kadar çeltiğe bebek gibi baktıklarını belirterek, verim ve kaliteden yana şüphelerinin olmadığını söyledi. Türkiye’nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde ellisini tek başına karşılayan Edirne’de çeltik ekimi tamamlandı. Ekim öncesi çeltik tavası adı verilen tarlalarını büyük bir titizlikle hazırlayan üreticiler çeltik tohumlarını su doldurulan arazilere saçtı.

Edirne’de, mayıs ayının ilk haftasında başlayan, toprağın tavı ve hava sıcaklıklarına göre yaklaşık bir ay süren çeltik ekimi sona erdi.

"Zor ve meşakkatli bir iş”

Çeltik üretiminin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Ergin, "Çeltik üreticilerimiz tohum ekiminden önce tarlasını özenle hazırlıyor. En teknolojik tarım aletleriyle tarlayı düz hale getiriyor. Tüm bu hazırlıkları yaptıktan sonra tavalara su salıyor ve sonrada tohumu suyla buluşturuyor. Ancak asıl işi de bundan sonra başlıyor. Ekimden hasada ortalama 130 gün, her gün tarlasının başına gidiyor. Büyüme sürecini kontrol ederek mahsulün en iyi şekilde gelişmeci için çaba sarf ediyor" dedi.

Üreticiler sezondan umutlu

Ekim mesainin sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Ergin, şöyle devam etti:

"1 aylık ekim çalışmalarının sonuna gelindi. Toprağın tav almasına göre bazı bölgeler erken bazı bölgeler geç ekim yaptı. İlk ekim yapılan yerlerde tarlalar yeşermeye başladı. Kısa süre içinde otla mücadele başlayacak. Edirne çiftçisi çeltik yetiştirmede çok başarılı. Üretimi çok iyi biliyor, son teknolojik aletler kullanıyor. Çok büyük doğal afetler olmadıkça bizim rekolte konusunda sıkıntımız olmuyor. Bizim verimlerimiz Türkiye ve dünya standartlarının üzerinde seyrediyor. Geçen yıl dekarda 900 kilogramı aşan verimler aldık. Bu sezondan da umutluyuz. Alın terimizin karşılığı olan bir fiyatta bekliyoruz. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum."