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13 Eylül 2017 15:10

Edirne’de çeltik hasadı törenle başladı

Türkiye’nin çeltik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Edirne’de çeltik hasadı düzenlenen törenle başladı.

Edirne’de çeltik hasadı törenle başladı

13 Eylül 2017 15:10

İpsala Ovası’nda, yüzlerce çeltik üreticisinin katıldığı törende dualar okundu, kurban kesildi.


İpsala Çeltik Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen Çeltik Hasat Günü’nde konuşan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, Edirne’nin Türkiye’nin çeltik ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladığını belirterek, "Çiftçileri bir araya getirmek için çok güzel bir gün bugün. Çeltik, ülkemiz için çok önemli. Ülkemizde 1 milyon 160 bin dekar çeltik ekilişi var. Geçen yıl 920 bin çeltik üretimi gerçekleşti. Bu yılda aynı oranlarda rekolte bekliyoruz. İpsala çeltik üreminde çok önemli yere sahip. Edirne Türkiye’de çeltik üretiminin yüzde 40’ını karşılıyor. Edirne’de 450 bin dekar çeltik ekili, İpsala’da da 200 bin dekar çeltik ekilişi mevcut. Türkiye’de son 10 yılda çeltik ekilişinde artış oldu" şeklinde konuştu.


Törende konuşma yapan, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar çeltiğin önemine değinerek, "Biz çeltik üreticileri, az bir destekle Türkiye çeltik üreticisinin tamamını karşılayacağız. Bundan dolayı gerekli olan maliyet kazanç oranının dengeli olması yeterlidir. TMO’dan beklentilerimiz olduğunu açıkça söylemekteyiz. Maliyet raporu hazırladık bu yıl. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığına gönderdik. Bizim Osmancık cinsi pirinç kilogram maliyetimiz 1 lira 76 kuruştur. Bunun üzerine yüzde 30 kar payı ilave edilerek 2 lira 30 kuruş beklenti içerisindeyiz” dedi.


Tören, çeltik hasadıyla son buldu.




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