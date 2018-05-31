Edirne’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

7’den 70’e bağış yapmak üzere bankaya gelen yüzlerce kişi, "Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali biz safımızı belirlemek için buradayız" dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Nesim İba, milletvekili adayları ve beraberindeki partililer, Ziraat Bankasının Edirne Şubesi önünde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına, Edirneli vatandaşlardan da büyük destek geldi. Banka önünde ve vezne uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiklerini ve onun yeniden seçilmesi için kampanyaya destek olmaya geldiklerini söyledi.

"Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali biz safımızı belirlemek için buradayız"

AK Parti Edirne İl Başkanı Nesim İba, banka şubesi önünde yaptığı basın açıklamasında, "Edirne olarak 24 Haziran günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla Edirne halkı olarak burada bir bağış kampanyası başlattık. Bağışlarımızı kalabalık bir grup halinde gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda eş zamanlı olarak da bütün ilçelerimizde de bu faaliyetimiz gerçekleşmekte" dedi.

İba, en yüksek bağışın 13 bin 500 TL olduğunu belirterek, "Bir kişi bu rakamın üzerinde bağış yapamıyor. Allah ne verdiyse, karınca kararınca kimin gönlünden ne koptuysa, Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali biz safımızı belirlemek için buradayız. Paranın miktarı hiç önemli değil. Önemli olan buradaki niyetimizi göstermek" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız için can feda olsun"

Edirne’de yaşayan 78 yaşındaki emekli Nevin Akyol da "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Onun tekrar başımızda olmasını istiyorum. Allah inşallah onu korusun her türlü kötülükten tekrar başımızda olsun. Cumhurbaşkanımız için can feda olsun" dedi.

"Harçlıklarımdan ayırdım, umarım faydası olacaktır"

18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Onursal ise "AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanımızı desteklemeye geldim buraya. Umarım bu seçimde de güzel şeyler olacak. Lise son sınıfı öğrencisiyim. Böyle bir iktidarın Türkiye’nin başında olması bizim için çok güzel bir şey. Benim de bunu desteklemem lazım. Geleceğimiz için. Ailemin verdiği harçlıklardan kenara ayırıyordum. Böyle bir şeyi internetten daha önce de görmüştüm çok da hoşuma gitmişti. Ben de bunun için bir kenara attım. Umarım gerçekten faydası olacaktır" ifadelerini kullandı.