Edirne'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 2016 yılında meydana gelen hain darbe girişimi sonrası ilk kez meydanlara inen tankları ise halk coşkuyla alkışladı.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Günay Özdemir'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Sabah saat 09.00'da başlayan kabul törenine başta Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin olmak üzere il protokolü katıldı. Ardından Edirne Talatpaşa Asfaltı'nda geçit töreni yapıldı. Törene Vali Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksek Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, askeri erkan, kamu kurum il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Geçit töreni öncesi Vali Özdemir, Garnizon Komutanı Erdin ve Belediye Başkanı Gürkan, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ellerinde Türk bayrakları ile binlerce Edirneli katıldı.

“15 Temmuz'da müsaade etmediğimiz tanklar sevgiyle karşılandı”

Vali Özdemir, kutlama törenlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten Cumhuriyetimizin 95'inci yılını bütün halkımızın büyük bir katılımıyla, heyecanla kutladık. İlk defa da bu sene 15 Temmuz'dan sonra tanklarımız tören alanından geçti. 15 Temmuz'da müsaade etmediğimiz tanklar, bugün halkımızın beğenisiyle, coşkusuyla, sevgisiyle karşılandı. Ben halkımıza, bütün askerlerimize, şehitlerimize, gazilerimize ve şehit yakınlarına da teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen resmi geçit töreninde, eğitim ve öğretim kurumlarının öğrenci ve öğretmenlerinin geçişlerinin ardından askeri birliklerin geçit töreni ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tamamlandı. Kutlama programı kapsamında Vali Özdemir ve eşi tarafından saat 19.30'da bir restoranda yemek verileceği de bildirildi.