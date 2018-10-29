Edirne'de düzenlenecek sempozyumla Osmanlı izleri ortaya çıkacak

Dr. Mustafa Hatipler, düzenlenecek "1. Uluslararası Osmanlı İzleri, Saraylar" sempozyumu ile Osmanlı izlerini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenecek ‘1. Uluslararası Osmanlı İzleri, Saraylar' sempozyumu 1-2 Kasım tarihlerinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Sempozyum başkanı ve Dr. Mustafa Hatipler, "1. Uluslararası Osmanlı İzleri sempozyumunu gerçekleştireceğiz. Sempozyumun bu yılki teması Osmanlı sarayları. Çok disiplinli bir bakış açısı içerisinde Osmanlı sarayları, yönetiminden sarayların mimarisine kadar, sarayın mutfağından saraydaki giyimden kuşama kadar, sarayın sporundan yönetimine kadar her alanda ince ince detayına kadar ele alınacak akademisyenler tarafından. Bu bilimsel çalışmada yaklaşık 50-55 civarında sunum gönderildi. Bunların içinden bazıları elendi. 40 sunumla bu sempozyumun 1 Kasım Perşembe günü saat 09.30'da açılışını yapıyoruz. Açılışın sonunda iki gün sürecek akademik çalışmaları başlatıyoruz. Akademik bilgilerin dışında 4 sergimiz gerçekleşecek. İsmet Kete'nin tuğra sergisi. Kosovalı ressam ve şair Ethem Baymak'ın Rumeli evlerini resmettiği resim sergisi. Üniversitemiz mensubu Rasim Sezen'in saray kıyafetlerinin sergilendiği bir defileden çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi. Edirne Müze Müdürü Hasan Karakaya'nın organize ettiği Edirne Sarayı kazı çalışmalarından oluşan bir fotoğraf sergisi. Açılışta Osmanlı padişahlarının besteleri seslendirilecek. Sonuç olarak 2 gün içerisinde Osmanlı izlerini ortaya çıkaracağız. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil çağrılı konuşmacı olarak gelecek. Bu sempozyuma halkımızın da katılmasını istiyoruz” dedi.