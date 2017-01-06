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06 Ocak 2017 13:26

Edirne’de eğitime ve kamuya ‘kar’ engeli

Edirne’de eğitime ve kamuya ‘kar’ engeli

06 Ocak 2017 13:26

Edirne Valiliği, sabah saatlerinde etkisini gösteren tipi şeklindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulları bir gün süreyle tatil ettiğini açıkladı. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerinde yarım gün izinli sayılacağı bildirildi.
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de, tipi şeklinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede kent beyaza bürünürken, kar lastiği ve zincir takmayarak tedbir almayan araçlar nedeniyle, trafikte aksamalar yaşandı.
Meteorolojinin Trakya Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından Edirne’de kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

Eğitime ve kamuya ‘kar’ tatili
Edirne Valiliği’nden kar tatili ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları ve bu duruma bağlı kötü yol koşulları nedeniyle öğrencilerin evlerine ulaşımlarında sorunlar yaşandığından, İlimiz merkeze bağlı bulunan resmi-özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları ve kurumlarında 06 Ocak 2017 Cuma günü, saat 11.00’dan itibaren yarım gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. 06 Ocak 2017 tarihinde İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel yarım gün (öğleden sonra) izinli sayılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.
Öte yandan, Edirne Belediyesi ve il özel idaresi ekipleri ana ve arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederken, polis ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri ve kar lastiği takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı başta Kapıkule olmak üzere Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule Sınır Kapıları’nda da kar yağışının etkili olduğu ancak yol güzargahlarının kar küreme araçlarıyla karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ve TIR’ların tek şerit halinde seyir ettirildiği öğrenildi.



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