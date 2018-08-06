Edirne’de ekmek zammı iki kurumu mahkemelik yaptı

EDOSOB, 200 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruş olmasını talep etti. Edirne Valiliği, 200 gram ekmeğe 1 lira 25 kuruşu fazla bularak itirazda bulundu. Mahkeme sonuçlanana kadar Edirne’de 200 gram ekmek 1 lira 25 kuruş’tan satılacak.

EDOSOB Başkanı Kemal Cingöz, konuyla ilgili açıklamasında, “Ekmeğe zam Türkiye’de gündem maddesi. Bizde ekmeğe zam verdik. Bununla ilgili komisyonda kuruldu. Şu an valilik itirazını yaptı. Zam mahkeme sürecinde. Biz ekmekte fiyatı değiştirmek istemedik. Fakat yalnız gramajı 50 gram düşmesini istedik. Yani 200 gram olmasını istedik. Türkiye genelinde istenen rakam ise 250 gram ekmek 1 lira 50 kuruş” dedi.

“Burada kendimizin hatalı olduğunu düşünüyorum”

Zam konusunda kendilerinin hatalı olduğunun altını çizen Cingöz, “Bizde biraz kantarın topuzunu kaçırmışız. Zam konusunda. 220 gramı 1 lira 25 kuruş deseymişiz. İtiraz söz konusu olmazmış. Türkiye geneline baktığımızda istediğimiz fiyat Türkiye genelinin üstünde. Burada kendimizin hatalı olduğunu düşünüyorum. Girdi fiyatları değişti. Un fiyatlarında da bir değişim söz konusu. Buğdaya zam geldi” şeklinde konuştu.