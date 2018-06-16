Edirne’de en özel bayramlaşma

Edirne Vali Konağı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programında, çocuklarla ve yaşlılarla tek tek ilgilenerek, bayramlaşan Edirne Valisi Günay Özdemir, çocuklarla ve huzurevi sakinleri ile birlikte mangal yaptı. Vali Özdemir, “Edirne’de Selimiye Camii’nde başladığımız bayramlaşmayı Huzurevinde ki yaşlılarımızla ve aynı zamanda çocuk evlerimizdeki çocuklarımızla bu şekilde tamamladık. Özellikle bu sene bayramlaşmayı Vali konağında bahçemizde samimi bir ortamda bir ev sahipliği yaparak bayramlaşmak istedik. Evimizde misafir ettik. Gerçekten memnun olduk, gelenlerde memnun” dedi.