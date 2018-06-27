Edirne’de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen M.S.’nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundaki naaşı İstasyon Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından mahalle camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İstasyon Merkez Mezarlığı’nda defnedildi.

Olay

Edirne’de merkez Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında E.S., eşi M.S.’yi bıçaklayarak yaralamıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.S.’yi olay yerinde gözaltına almış, M.S. 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.