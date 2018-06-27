Edirne’de ev kiraları yükseldi

Feda, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni yerleşim yerlerinde 3 artı 1 ev kiraları bin 200 liradan başlıyor. Bu rakam 2 bin liraya kadar çıkıyor. Bu ödeme koşulları çok zor. İnsanlar bu rakamları ödeyemiyorlar. Ayşekadın’da kiralar 800 ila bin 200 lira arasında değişiyor. Kaleiçi gibi yerlerde ise 800 liradan başlıyor ortalama" dedi.

"1 artı 1’ler 800 liradan başlıyor"

1 artı 1 evlerin kiralarının yüksek olduğuna değinen Feda, "Edirne’de o kadar yurt yapılmasına rağmen 1 artı 1 evler öğrenciler tarafından rağbet görüyor. 1 artı 1’ler 800 liradan başlıyor. Eşyalı 1 artı 1’ler bin ila bin 200 lira arasında değişiyor. 2 artı 1 evler bin ila bin 200 lira arasında kiraya veriliyor. Ev sahipleri kiralama konusunda bilinçsiz. ‘Benim malımın değeri bu’ diyemiyor. Demek işine gelmiyor" şeklinde konuştu.

"3 artı bir ev 350 bin TL"

Satılık ev fiyatlarına da değinen Feda, "Satılık evlerde nüfusa göre öyle bir artış var ki ama yine satılıyor. 3 artı 1 sıfır bir daire iyi bir yerden alacaksanız 350 bin TL’nin altında bulmanız mümkün değil. 1 artı 1 daireler 160 ila 200 bin TL arasında. Bir metrekare arsanın değeri bir milyon 500 bin TL olmuş. Belediyeden çıkan son projelerde çoğunluk var. Bu durum fiyatları geriye çekebilir. Bugün itibariyle bin 200 tane konutun belediyeden ruhsatlı olarak çıktığı, yapılacak bölgede belediyenin alt yapı, yol, elektrik, su, kanalizasyon çalışması yok. Müteahhitler o bölgelere ev yapmak istemiyorlar. Neden? İnşaatı yaparken araç giremiyor. Müşteri götürecek yol yok. Evi bitirdi tarlanın ortasında bir bina. Buna belediyenin el atması lazım" diye konuştu.