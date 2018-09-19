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Edirne'de Gaziler Günü'nün 97. yıl dönümünde tören düzenlendi

Edirne’de 19 Eylül Gaziler Günü’nün 97.

Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü'nün 97. yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlendi.


Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kamu kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Sekreteri Fevzi Demir, “Ülkemiz toprakları bulunduğu bölge ve stratejik konumu nedeniyle daima düşmanların hedefi haline gelmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış olan yüce Türk milleti, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını her saldırıyı binlerce şehit ve gazi olma pahasına korumasını bilmiştir” dedi.



“Gazilerimize sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz”


Edirne Vali Yardımcısı Güler de, “Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yaşamını ülkemize adayan tüm kahramanlarımıza, geçmişi büyük zaferlerle dolu şanlı ordumuza yurdunu canından üstün bilen şehitlerimize ve kahraman gazilerimize sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.


Çelenk sunumu ve konuşmaların ardından kortej eşliğinde düzenlenen yürüyüşle tören sona erdi.

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