Edirne'de Gaziler kahvaltıda buluştu

Edirne'de, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Gaziler ve aileleri, il protokolü ile birlikte kahvaltıda buluştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organizasyonunda 81 ilde düzenlenen programlar kapsamında, Edirne'de özel bir restoranda Gaziler onuruna düzenlenen kahvaltı programına, Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kamu kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.

“Kahraman gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz”

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “19 Eylül 1921 yılında Sakarya Meydan Muhaberesi sonrası Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik ünvanı verilmiştir. Gazilik ve Mareşallik ünvanının verilişinin yıldönümü artık Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. 2002 yılında çıkan yasa sonrası 19 Eylül resmi Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Vatan, millet, bayrak için canını feda eden aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin haklarını asla ödeme şansımız yoktur” dedi.