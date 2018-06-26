Edirne’de geçerli oy sayısı 111 bin 951

İl seçim kurulundan edinilen bilgiye göre, sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısının 130 bin 118 olduğu kaydedilirken oy kullanan seçmen sayısının 114 bin 9 olduğu ifade edildi. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısının 111 bin 951 olduğu, geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının sayısının ise 2 bin 058 olduğu kaydedildi.

İl genelinde siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının oy sayısı ise şu şekilde: "Muharrem İnce 64 bin 152 oy, Meral Akşener 10 bin 119 oy, Recep Tayyip Erdoğan 33 bin 984 oy, Selahattin Demirtaş 2 bin 463 oy, Temel Karamollaoğlu 945 oy Doğu Perinçek 288 oy"

Öte yandan Edirne’de 2 CHP, 1 AK Parti ve 1 İYİ Parti’den olmak üzere 4 milletvekili meclise girdi.