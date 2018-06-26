Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 16:15

Edirne’de geçerli oy sayısı 111 bin 951

24 Haziran’da yapılan 27’nci Dönem Milletvekili Seçimleri’nde geçerli oy pusularının toplam sayısının 111 bin 951 olduğu açıklandı.

Edirne’de geçerli oy sayısı 111 bin 951

26 Haziran 2018 16:15


İl seçim kurulundan edinilen bilgiye göre, sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısının 130 bin 118 olduğu kaydedilirken oy kullanan seçmen sayısının 114 bin 9 olduğu ifade edildi. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısının 111 bin 951 olduğu, geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının sayısının ise 2 bin 058 olduğu kaydedildi.


İl genelinde siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının oy sayısı ise şu şekilde: "Muharrem İnce 64 bin 152 oy, Meral Akşener 10 bin 119 oy, Recep Tayyip Erdoğan 33 bin 984 oy, Selahattin Demirtaş 2 bin 463 oy, Temel Karamollaoğlu 945 oy Doğu Perinçek 288 oy"


Öte yandan Edirne’de 2 CHP, 1 AK Parti ve 1 İYİ Parti’den olmak üzere 4 milletvekili meclise girdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
27
°
C
  • Çarşamba
    27°C
  • Perşembe
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç