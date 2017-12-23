Edirne’de gerçeğini aratmayan tatbikat

Murat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen KBRN tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Sağlık Bakanlığı referans hastanesi olan Murat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Kaza Tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta senaryo gereği, Kocaeli istikametine seyreden tanker tren Edirne il merkezinde bulunan tren garını geçtikten sonra hızını düşüremeyerek makas değiştirirken raydan çıktı, sıvılaştırılmış klor gazı taşıyan iki tanker vagon yan yatınca devrilmeye bağlı gaz sızıntısı meydana geldi.

Görgü tanıklarının bilgi vermesi üzerine 112 Komuta Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirildi. Trenden sızan dumanın fark edilmesiyle şüpheli durum olduğu anlaşılarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve kolluk kuvvetleri ile irtibat kuruldu. Murat Devlet Hastanesi acil servisine 112 Komuta Merkezinden KBRN vakası haberi gelmesi üzerine acil servis sorumlu hekimi idari bilgilendirme ile birlikte KBRN ünitesi ve acil servisi alarm durumuna geçirdi.

Gerçeğini aratmadı

Tatbikatta keşif, tespit, yaralılara ilk müdahale, kazazede temizlenmesi ve tedavileri yapılmak üzere müşahede altına alınmaları detaylı bir şekilde icra edildi. Tatbikata katılan ekiplerin değerlendirme toplantısıyla tatbikat sona erdi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak en donanımlı hastanemiz olan Murat Devlet Hastanemizde bu tür afetlere karşı hazırlık amacıyla tatbikat uyguladık. Bugün bu tatbikatta AFAD, UMKE, 112, Edirne İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TCDD Edirne İşletme Müdürlüğü ve hastanenin tüm ilgili birimleri hazır bulundular. Gerçekten güzel bir koordinasyonla böylesine sıkıntılı bir afete karşı hazırlıklı olabileceğimizi gösterdiler. Başarılı bir şekilde hastalar hastanemize getirildi. Kimyasal maddelerden temizlendi ve güvenli bir şekilde acil servise iletilerek tedavilerine başlandı. Bu tatbikat, bütün birimlerimizin hep bir arada böyle bir afete karşı hazırlıklı olduğunun ve başarılı bir şekilde mücadele yapılabileceğinin göstergesi oldu. Biz bunu görmekten mutlu olduk. Edirne olarak sağlığın her alanında başarılı hizmetler vermeye devam edeceğiz inşallah. Gerçekten çok donanımlı bir ekiple bu tatbikatı gerçekleştirdik ve aslına yakın bir tatbikat yapıldı. Böyle güzel, geniş ve uyumlu bir ekiple başarılı bir tatbikat gerçekleştirdikleri için emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.