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12 Mayıs 2018 14:00

Edirne’de Guinness rekor denemesi

Edirne’de, 8’incisi düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali’nde bir ilke imza atılarak, Guinness rekor denemesi yapıldı.

Edirne’de Guinness rekor denemesi

12 Mayıs 2018 14:00

2 ton ağırlığında, 80 santim yüksekliğinde, 7 metre 4 santimetre çapında hazırlanan dev tavada, 3 ton tava ciğer pişirildi.


Edirne Belediyesi ve Edirneli ciğerciler bu kez Guinness’i zorladı. 2 ton ağırlığında, 80 santim yüksekliğinde, 704 santimetre çapında hazırlanan tava, dünyanın en büyük tavası olmak için görücüye çıktı. Meriç Köprüsü üzerinden geçen festival korteji, Edirne Lalezar Tesisleri karşısında oluşturulan festival alanına ulaştı.



2 tonluk dev tava Guinnes yoluna ilk adımı attı


8. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali kapsamında, Edirne Belediyesi tarafından yaptırılan dev tava ’Dünyanın En Büyük Tavası’yla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için görücüye çıktı.


İlk olarak dev tavanın üstüne koyulacağı dev ateş yakıldı. Ateş için Edirne Belediyesi ekipleri, 13 ton odun ve 3 ton kömür kullandığı bildirildi. Guinness yetkilileri tarafından yerdeki ölçümleri tamamlanan 2 ton ağırlığındaki dev tava, bir vinç yardımıyla yakılan ve özel bir platformda bulunan dev ateşin üstüne konuldu.



3 ton tava ciğer pişirildi


Guinness yetkililerinin gözetiminde, Edirneli tava ciğer ustaları orijinal boyutundan 16 kat daha büyük olan tavanın içerisine yaklaşık 2 ton yağ döktü. Yağın sıcaklığının yeterli dereceye ulaşması ile birlikte dev tavada, toplam 3 ton Edirne tava ciğer pişirildi.



Edirne’ye gelenler ciğere doydu


Bando ve Ciğer Festivali’ne katılan binlerce yerli ve yabancı turist, sabırla dev tavada pişirilen ciğeri bekledi. Edirneli tava ciğer ustalarının elleriyle hazırlanan 3 ton tava ciğer, halka dağıtıldı. Öte yandan, festivale katılan tüm bando ekipleri de Meriç Köprüsü’nden geçerek, festival alanında mini konserler verdi.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da “Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. İnandık mücadele ettik ve başardık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürlerimizden birisi de ciğerci ustalarımıza. Edirne halkına da teşekkür ediyoruz. Edirne seni çok seviyoruz seni, sana aşığız Edirne” dedi.




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