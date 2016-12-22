Edirne’de hal esnafının soğukla mücadelesi başladı

Edirne’de etkili olan aşırı soğuk hava halde sebze meyve komisyoncularını etkiledi. Komisyoncular elektrikli ısıtıcılar ve battaniyelerle meyve ve sebzelerin donmaması için önlem aldı.

Edirne’de yaklaşık 10 gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle haldeki esnaf, sebze ve meyvelerin donmasını engellemek için önlemler almaya başladı. Elektrikli ısıtıcı ve battaniyelerle ürünleri ısıtan esnaf, sebze ve meyvelerin donmasını engellemeye çalışıyor.

Halde komisyonculuk yapan Metincan Balcı, "Soğuk havada ısıtıcı ve battaniyelerle önlem alıyoruz. Eksi 3-4 derecenin altına inmeden hava genelde önlem almıyoruz. Bir haftadır sıkıntımız var. Isıtıcılar içerideki soğuk havayı kırıyor. Zararımız fazla oluyor. Tabi yolda donan mallarımız oluyor. Isıtıcılar maliyetli oluyor ama malımızı korumak için yapacak başka bir şey yok" dedi.

Ender Balcı ise, sebze ve meyveleri soğuk havada korumakta güçlük çektiklerini belirterek, "Soğuk hava tarla bitkilerini etkiliyor. Isıtma olmadığı için ısıtıcılar yakıyoruz. O şekilde sebze ve meyvelerimizi koruyoruz. Dışarıda bıraktıklarımızı örtüyoruz. Koruyabildiğimiz kadar koruyoruz" diye konuştu.