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12 Eylül 2017 16:30

Edirne’de harç kuyruğu başladı

Trakya Üniversitesi öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücreti ödemek için bankada uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne’de harç kuyruğu başladı

12 Eylül 2017 16:30


Üniversite öğrencilerinin, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi ders kaydı dönemi başladı. Ders kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler, 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar katkı payı veya öğrenim ücretini yatırabilecek. Katkı payı veya öğrenim ücretini yatıran öğrenciler, üniversitenin öğrenci bilgi sistemine girip ders kaydını yapabilecek.


Öğrenim ücretini ödemek için kuyrukta bekleyen Trakya Üniversitesi öğrencisi Engin Yıldız, Tunca Meslek Yüksek Okulu’nda Tekstil Teknolojisi bölümünü okuduğunu belirterek, "Sırada, bankaya öğrenim harcını ödemek için bekliyoruz. Son güne kalmadan harcımızı yatıralım ki yoğunluğa kalmayalım" dedi.




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