Edirne’de huzur operasyonunda 4 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polisin umuma açık içkili ve benzer mekanlarda düzenlediği ’huzur’ operasyonunda, mekânlarda kaçak olarak çalıştırılan 2 Özbek, 1 Kırgız ve 1 Moldova uyruklu 4 kadın

sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içkili ve benzer mekânlara baskın gerçekleştirdi. Umuma açık içkili yerlerde yapılan denetimlerde oturma ve çalışma izni evrakları tam olmayan yaşları 20-25 arasında değişen 2 Özbekistan, 1 Kırgızistan ve 1 Moldova uyruklu kadın gözaltına alınarak, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.