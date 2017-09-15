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15 Eylül 2017 14:03

Edirne’de huzur operasyonunda 4 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polisin umuma açık içkili ve benzer mekanlarda düzenlediği ’huzur’ operasyonunda, mekânlarda kaçak olarak çalıştırılan 2 Özbek, 1 Kırgız ve 1 Moldova uyruklu 4 kadınsınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Edirne’de huzur operasyonunda 4 yabancı uyruklu kadın yakalandı

15 Eylül 2017 14:03

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polisin umuma açık içkili ve benzer mekanlarda düzenlediği ’huzur’ operasyonunda, mekânlarda kaçak olarak çalıştırılan 2 Özbek, 1 Kırgız ve 1 Moldova uyruklu 4 kadın


sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.


Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içkili ve benzer mekânlara baskın gerçekleştirdi. Umuma açık içkili yerlerde yapılan denetimlerde oturma ve çalışma izni evrakları tam olmayan yaşları 20-25 arasında değişen 2 Özbekistan, 1 Kırgızistan ve 1 Moldova uyruklu kadın gözaltına alınarak, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




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