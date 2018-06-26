Edirne’de İmar Affı’ndan 10 bin konutun faydalanması bekleniyor

Eren, İmar Affından faydalanmak isteyenleri ilgili odalara başvuru yapması gerektiğine dikkat çekerek, "’Vatandaşa yardımcı olacağız’ diye çeşitli vaatlerle para topluyorlar. Aslında yaptıkları çok fazla bir şey olmayacak. Buradaki ağırlık vatandaşın beyanı ve biz harita mühendisleri, mimarların çalışmasıyla sonuçlanacaktır" dedi.

"Her binaya uygulanmıyor"

Eren, İmar Affı’nın her binaya uygulanamayacağının altını çizerek, "Her ne kadar barış deniliyorsa bu aftır. Halkın deyişiyle bal gibi aftır. Aslında hakkaniyet ölçüsü içinde adil bir af değildir. Çünkü bir yandan dürüst ve namuslu vatandaşlar rencide oluyor. Masrafa giriyorsun, proje hazırlatıyorsun, harcını ödüyorsun. Ruhsat ve yapı kullanma alıp içinde oturuyorsun. Öte taraftan diğer açıkgöz hem kendine ilave yapıyor, zorunlu haller dışında hem de fazla yaptığı kattan da af sayesinde kurtuluyor, ceza ödemiyor, arkasından ödüllendiriliyor. Aslında büyük bir haksızlık. Biz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak mimar ve mühendisler olarak bu affı içimize sindiremiyoruz. Ama böyle bir yasa çıktı ve zorunlu olarak uygulanacak. Biz harita mühendislerinin de burada bir görevi var. Elimizden geldiği kadar vatandaşlara yardımcı olmaya çalışacağız. Vatandaşlardan da şunu rica edeceğiz. Gerçekten de piyasada çok sayıda yetkisiz, ayakçı takımı vesaire ortaya çıkmaya başladı. ’Vatandaşa yardımcı olacağız’ diye çeşitli vaatlerle para topluyorlar. Aslında yaptıkları çok fazla bir şey olmayacak. Buradaki ağırlık vatandaşın beyanı ve biz harita mühendisleri mimarların çalışmasıyla sonuçlanacaktır. Sorunu olanlar odalardan yardım alsın" ifadelerini kaydetti.

"Doğru beyan ve doğru ölçüm çok önemli"

Doğru beyan ve doğru ölçümün çok önemli olduğunu dile getiren Eren, "Odamız bu konuda yardımcı olacak. Vatandaşlara yol gösterecektir. Bu imar affı aslında sihirli bir değnek değil. Her bina için uygulanmaz. Çıkan genelgeler, tebligatlar yetersiz. Bakanlığın şu anda başka çalışma yaptığını duyuyoruz. Soru işaretlerimiz çok. Örneğin meralarda yapılan yapılar, deniz kıyısında, sahilde, kıyı kenar çizgisi içinde kalan yerlerde yapılan yapılar, sit alanlarında yapılan yapılar, Meriç ve Tunca Nehri kenarında olduğu gibi Taşkın Projesi içinde yapılmaması gereken fakat yapılan yapılar bunlar hepsi soru işareti. Bunların çoğunun yasalaşmayacağının farkındayız. Bir başkasının parseline tecavüz eden binalar için de söz konusu. İçimize bu af sinmedi. Bu konuda Şehir ve Plancılar Odası İstanbul Şube Anayasa Mahkemesi’ne de başvurdu. İleride Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararla bu yasal düzenleme ya tırpanlanır ya da iptal edilir diye düşünüyorum. Çok sağlıklı bir uygulama değil. Ama bu uygulama yasal düzenleme yapılıncaya kadar bizler de elimizden geleni yapıp, doğru beyanı doğru ölçümü yapmaya çalışacağız. Şu anda vatandaşın başvurduğunu düşünelim, en az 3-4 bin lira civarında devlete para ödüyor. Vatandaş fazla aydınlanmadığı için sorunlu olan kısmın çözüleceğini sanıyor. Bazen böyle olmayabilir. Yanlış beyanda bulunduğu için de o parasını da geri alamayacak. Hem iptal edilecek alacağı yapı tutanağı hem de parasını geri alamayacak. Ortada öyle bir sıkıntı var. O nedenle vatandaşın çok dikkatli olması gerekiyor. Bir uzmandan muhakkak destek almalı. Bugün bizler bile zorlanıyoruz e-devlet şifresiyle internet ortamına girip kayıt yapmak gerçekten zor. Eğitimli insanların bile zorlandığı bir beyan süreci var. Bunun daha basitleşmesi gerekiyordu bu yapılmadı. O nedenle yardım almalarında yarar var diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.