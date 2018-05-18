Edirne’de İsrail’e prtesto

Yaklaşık 100 kişilik grup ilk olarak Hastane Caddesi’nde bulunan Şehitler Anıtı önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konfederasyon adına basın açıklamasını okuyan Selim Uyar, “Kudüs tüm Müslümanların izzeti ve namusudur. Kudüs’ün cesur çocukları, kadınları, gençleri, erkeklerine selam olsun. Burada evinden barkından edilmiş, vatan hasretiyle hayatını kaybetmiş, kimi öz yurdundan başka yerlerde yaşamaya mecbur bırakılmış 8 milyon Filistinli kardeşimize selam olsun. Keşan halkı olarak dualarımızı onlara gönderiyoruz. Hangi din, hangi milletten olursa olsun Kudüs için mücadele eden Filistin’deki adaletsizliği ve işgali durdurmak için çaba harcayan vicdan sahiplerine saygılarımızı yolluyoruz. Kudüs tekrar özgürleşene kadar Selahattin Eyyubi’nin gözüne rahat uyku girmemiştir. Selahattin Eyyubi seferlerde ordusuyla olmadığı zamanlarda bile çoğunlukla çadırda yatardı. Bunu görenler; ‘Ya Selahattin sen de neden diğer sultanlar gibi evinde yatmıyorsun?’ diye soruyorlardı. Selahattin Eyyubi şöyle derdi: ‘Allah’ın evi esaret altındayken Selahattin nasıl kendi evinde rahat yatar’ Rabbimiz bizlere Selahattin Eyyubi şuuru versin. Rabbimiz Amerika ve İsrail kalleşlerini en kısa zamanda ‘kahır’ ismiyle perişan eylesin.”