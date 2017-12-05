Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83’üncü yıl dönümünde, kentte törenler düzenlendi. Edirne Belediyesi başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları ve birçok STK üyesi kadınlar törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler sundu.

"Yerel yönetimlerde kadınların sesleri ne kadar duyuluyor?"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan ortak bildiride, "Bugün 5 Aralık 2017. Bugün özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşmuş, laikliği benimsemiş ve laikliği bir ilke bir rehber olarak özümsemiş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınlara verildiği bu hakkın 83’üncü yılı. Modern, çağdaş diye tanımlanacak birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce seçme ve seçilme hakkına sahip olan kadınlarımız; Mustafa Kemal Atatürk’ün amaçladığı gibi bu hakkı, bu kimliği kullanabiliyor mu? Bugün TBMM’de, yerel yönetimlerde kadınların sesleri ne kadar duyuluyor?" ifadelerini kullandı.