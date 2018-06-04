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04 Haziran 2018 16:05

Edirne’de Kadir Gecesi dev iftar sofrası kurulacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Edirne Sofrası’nın, 10 Haziran Pazar Günü Saraçlar Caddesi’nde kurulacağını söyledi.

Edirne’de Kadir Gecesi dev iftar sofrası kurulacak

04 Haziran 2018 16:05

Ramazan ayının en güzel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nde Edirneliler bir kez daha ekmeği, bereketi ve huzuru paylaşacak.


Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Edirne Sofrası, 10 Haziran Pazar Günü Saraçlar Caddesi’nde kurulacak. Ramazan ayının bereketini Edirneliler ile paylaşacaklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Müslüman aleminin en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nde tüm Edirnelilerin dünyaya barış, huzur ve bereket getirmesini dileyerek oruçlarını açacaklarını ifade etti.


10 Haziran Pazar akşamı iftar saatinde Saraçlar Caddesi’nde kurulacak olan Edirne Sofrası’na tüm Edirne halkını davet eden Gürkan, "Barışın, huzurun ve güvenin başkenti Edirne’de, Edirne’nin güzel insanlarıyla ve Ramazan ayı nedeniyle Edirne’ye gelecek misafirlerimizle ekmeğimizi, inancımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi paylaşmak için aynı sofrada buluşacağız" dedi.




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