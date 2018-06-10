Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 21:50

Edirne’de Kadir Gecesi’nde 10 bin kişilik dev iftar sofrası

Edirne Belediyesi tarafından Kadir Gecesi’nde kentte 10 bin kişilik dev iftar sofrası kuruldu.

Edirne’de Kadir Gecesi’nde 10 bin kişilik dev iftar sofrası

10 Haziran 2018 21:50


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu 5’incisi düzenlenen Edirne Sofrası’nın, yaklaşık 10 binin üzerinde vatandaşın aynı anda iftar açtığını söyledi.


Ramazan Ayı’nın en güzel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nde Edirneliler bir kez daha ekmeği, bereketi ve huzuru paylaştıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne Belediyesi olarak bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Edirne Sofrası yine Kadir Gecesi’nde Saraçlar Caddesi’nde kurduk. 780 masamız var hepsi dolu. Edirne Valiliğimiz kurmuş olduğu iftar çadırımızda da Edirne Belediyesi olarak iftarı veriyoruz. Yaklaşık 10-11 bin kişiye iftar vermiş oluyoruz. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı nedeniyle bütün hemşehrilerimizin, bütün milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.



10 bin kişi aynı anda iftar açtı


Akşam ezanın okunmasıyla birlikte Edirne İl Müftülüğü duahanlarından Nuri Böcekbakan tarafından yapılan duanın ardından 10 bin Edirneli aynı anda iftarlarını açtı.


Kurulan dev Edirne sofrasına, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, protokol üyeleri ile yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç