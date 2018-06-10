Edirne’de Kadir Gecesi’nde 10 bin kişilik dev iftar sofrası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu 5’incisi düzenlenen Edirne Sofrası’nın, yaklaşık 10 binin üzerinde vatandaşın aynı anda iftar açtığını söyledi.

Ramazan Ayı’nın en güzel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nde Edirneliler bir kez daha ekmeği, bereketi ve huzuru paylaştıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne Belediyesi olarak bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Edirne Sofrası yine Kadir Gecesi’nde Saraçlar Caddesi’nde kurduk. 780 masamız var hepsi dolu. Edirne Valiliğimiz kurmuş olduğu iftar çadırımızda da Edirne Belediyesi olarak iftarı veriyoruz. Yaklaşık 10-11 bin kişiye iftar vermiş oluyoruz. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı nedeniyle bütün hemşehrilerimizin, bütün milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

10 bin kişi aynı anda iftar açtı

Akşam ezanın okunmasıyla birlikte Edirne İl Müftülüğü duahanlarından Nuri Böcekbakan tarafından yapılan duanın ardından 10 bin Edirneli aynı anda iftarlarını açtı.

Kurulan dev Edirne sofrasına, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, protokol üyeleri ile yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.