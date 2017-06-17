Edirne’de Kadir Gecesi’nde aynı iftar sofrasında buluşacak

‘Edirne Sofrası’nın 3 yıldır geleneksel hale geldiğini anlatan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne’mizin güzel insanlarıyla bir kez daha ekmeğimizi, inancımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi paylaşacağız" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kadir Gecesi’nde Edirne halkıyla Edirne Sofrası’nda buluşacak. Ramazan ayının bereketini, birliğini ve beraberliğini tüm Edirnelilerle paylaşmak isteyen Gürkan, Kadir Gecesi’nde, Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlarla Edirne Sofrası’nda bir araya gelecek. Gürkan, Ramazan ayının en güzel tarafının toplumun her kesimini aynı sofrada aynı maneviyat duyguları içerisinde aynı ekmeği paylaşarak yaşandığını ifade ederek, 21 Haziran Çarşamba akşamı Saraçlar Caddesi’nde büyük bir iftar sofrası kurarak tüm Edirnelilerle bir arada olacaklarını söyledi.

Hem Ramazan’ın hem de Kadir Gecesi’nin heyecanını ve bereketini aynı sofrada Edirnelilerle paylaşacaklarının altını çizen Gürkan, "Burası barışın, huzurun ve hoşgörünün başkenti. Ramazan ayında ekmeğimizi paylaşmak, inancımızı, birlik ve beraberliğimizi yaşamak için aynı sofrada buluşacağız. Ramazan ayının güzelliğini hep birlikte yaşamak için 21 Haziran Çarşamba akşamı Saraçlar Caddesi’nde düzenleyeceğimiz iftarımıza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.