Edirne’de kar yağışı etkisini kaybetti

Öğrenciler bugün okullarda ders başı yaptı.

Edirne’de, kısa sürede etkisini gösteren kar yağışı tüm şehri etkisi altına aldı. Kentte, eğitim ve öğretime de dün 1 gün süreyle ara verildi. Dün gece yarısı kısa süreli olarak tekrar başlayan kar yağışı birkaç saat içinde etkisini kaybetti. Kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, öğrenciler bugün ders başı yaptı.

Öte yandan, Edirne Belediyesi, karayolları ve il özel idaresine ait ekipler, gece tekrar başlayan kar yağışı sonrası gece boyunca onlarca iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Meteorolojiden edilen bilgiye göre kentte hava sıcaklığı eksi 2 derece ölçülürken, kar yağışı beklenmiyor.