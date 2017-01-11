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11 Ocak 2017 15:46

Edirne’de karla mücadele devam ediyor

Edirne’de karla mücadele devam ediyor

11 Ocak 2017 15:46

Edirne Belediyesi, kenti etkisi altına alan aşırı soğuk hava ve kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
5 Ocak 2016 saat 19.00’dan itibaren görev yerlerine dağılan ekipler, dün geceki yoğun kar yağışı nedeniyle ana arterleri ve dik yokuşları trafiğe açık tutabilmek için çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

11 ekip 11 ayrı bölgede görev yapıyor
Oluşturulan 11 ekip şehrin 11 ayrı bölgesinde görev yapıyor. 3 greyder, 3 kar küremeli yükleyici, 4 kazıcı yükleyici, 2 yükleyici kepçe, 1 bobcat küçük kepçe, 6 tuz serpme makinesi, 3 sıvı buz çözücü aracı ve 7 kamyon ile 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdüren ekipler, dün gece kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışında ilk olarak ana arterlerde ve dik yokuşlarda çalışmalarını gerçekleştirdi.
Özellikle hastane yolunu trafiğe açabilmek için mücadele eden ekipler, kardan temizledikleri yollarda buzlanma oluşmasın diye tuzlama ve sıvı solüsyon çalışması da gerçekleştirdi. Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca herhangi bir cenazede sıkıntı yaşanmaması adına mezarlıklara giden yolları kardan temizleyerek, ulaşımı sağladı.

Sokak hayvanları için yardım çağrısı
Öte yandan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını da hızlandıran Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki parklara, bahçelere ve boş arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı olmaya devam ettiklerini bildirdi.
Kar yağışının tekrar başlamasının beklendiğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşları da tedbirli olmaları konusunda uyardı. Gürkan, "Araçlarında gerekli önlemleri almayan vatandaşlarımızdan trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bu hava şartlarında vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşımlarını sağlarsa daha iyi olur" dedi.



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