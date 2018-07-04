Edirne’de kaybolan şahıstan haber var

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesi Musulça köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Orhan Deniz’den dün sabah saat 08.30’dan sonra haber alınamadı. Deniz’in motosikleti ise Havsa Belediyesinin parkında park halinde bulundu. Yakınları, bir çocuk babası Deniz’in sosyal medyadan da fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Yakınları bugün güvenlik kamera görüntülerinde Deniz’in Havsa’dan Uzunköprü’ye gittiğini, Uzunköprü terminalinden Keşan otobüsüne bindiğini tespit etti.

Polis ve yakınlarının Deniz’i arama çalışmaları devam ediyor.