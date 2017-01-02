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02 Ocak 2017 12:00

Edirne’de kazma kürek sesleri yükseliyor

Edirne’de kazma kürek sesleri yükseliyor

02 Ocak 2017 12:00

Edirne esnafı, yağan karın ardından yolları kaplayan buzu, ellerinde kazma küreklerle temizlemeye çalışıyor.
Saraçlar Caddesi esnafı, dükkanlarının önünde biriken kar ve buzları temizleyerek müşterilerinin dükkanlarına giriş ve çıkışlarını rahat yapmasını sağlıyor. Edirne’de yılın son günü yağan karın etkileri devam ediyor. Ulaşımda sıkıntıların yaşanmadığı kentte biriken karlar, soğuk havanın etkisiyle buza dönüştü. Buz tutan kaldırımlar belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından kazma küreklerle temizleniyor.
Esnaf İlyas Küpeli, kendi imkanlarıyla kar ve buz temizlediklerini, müşterilerinin buzdan kaymasını önlemek için dükkanın girişinde önlem aldığını söyledi.



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