Olay, dün gece 03.00 sıralarında Edirne Merkez Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce çalışmak için Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine giden E.S. ve iki çocuk annesi eşi M.S. bir süre sonra Edirne’deki evlerine geri döndü.

Kıskançlık krizi

İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan E.S. ve M.S. arasında gece yarısı başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli koca, E.S. kavga sırasında iki çocuk annesi karısı M.S.’yi iddiaya göre en az 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çiftin komşuları E.S. ile M.S. arasında daha önce de kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşandığını, bir süredir Çorlu’da olduklarını ve öldürülen M.S.’nin Çorlu’da çalışmak istediğini ileri sürdü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri koca E.S.’yi olay yerinde gözaltına aldı. 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen M.S.’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.