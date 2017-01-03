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03 Ocak 2017 16:16

Edirne’de milyonluk arsa vurgununa 5 tutuklama

Edirne’de milyonluk arsa vurgununa 5 tutuklama

03 Ocak 2017 16:16

Edirne’de, 4 milyon TL değerindeki arsayı sahte vekaletname ile 1 milyon 800 bin TL’ye satmak isteyen dolandırıcılar tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, D-100 karayoluna bitişik, piyasa değeri 4 milyon TL olan 4 bin metrekare arsayı, sahte vekaletname ile 1 milyon 800 bin TL bedelle satmak isteyen F.D. isimli şüpheli Tapu Sicil Müdürlüğünde yakalandı. Sahte vekaletname ile söz konusu arsayı piyasa değerinin altında satmaya çalışan F.D. isimli şüpheli ile beraber hareket ettikleri düşünülen C.Ö., S.Ş., H.Ö. ve E.G. isimli şüpheliler de Tapu Sicil Müdürlüğünde, gözaltına alındı.
‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarını aracı kılarak resmi belgede sahtecilik suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden, E.G., F.D., C.Ö. isimli şahıslar tutuklanırken, S.Ş. ve H.Ö. ise serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince, devam eden çalışmalarda, ‘Sahte vekaletname’ ile arsa satışı olayını organize ettikleri tespit edilen B.A. ve A.C. isimli şüpheliler de söz konusu olaydan 4 gün sonra yakalanarak gözaltına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen her iki şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.



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