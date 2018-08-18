Edirne’de mısır silajı zamanı

Makine ile parçalanan mısır bitkisi, römorklara yüklenerek yere dökülüyor. Yere dökülen mısır silajı, toprakla silo haline getiriliyor. Özellikle kış aylarında silo açılarak mısır silajı büyük ve küçükbaş hayvan beslemede kullanılıyor. Mısır silajı süt verimini yükselttiği için çiftçiler tarafından tercih ediliyor. Tarlaya mısır tohumunu ortalama 90 gün önce atan çiftçiler, bugünlerde emeklerinin karşılığını almaya başladı. Mısır bitkisi sıcak ve güneşli hava ile suya oldukça ihtiyaç duyuyor.

Edirne’nin Süloğlu ilçesi Akardere köyünde, silajlık mısır yetiştiriciliği yapan Engin Yıldız, “Bu yıl mısır bitkisinin uzunluğu ve koçanların büyüklüğü istenilen seviyede. Makine yardımıyla mısır bitkisini küçük parçalar haline getirerek römorklarla toprak zemine boşaltıyoruz. Yaptığımız silo sayesinde mısır bitkisinin üstünü örterek bozulmamasını sağlıyoruz. Silaj, büyük ve küçükbaş hayvancılıkta süt verimini zirveye taşıyor. Samanla beslediğimiz hayvanlardan süt verimi bekleyemeyiz. Hayvandan yüksek süt verimi silaj sayesinde alınıyor. Silajla beslenen hayvanda et verimi de yükseliyor. Silaj hayvanın can damarı diyebiliriz” dedi.