Edirne'de "Muhtarlıklar Yarışıyor"

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi, elektronik atıklar hakkında bilinç oluşturulması, elektronik atıkların etkin bir şekilde toplanması, geri dönüştürülmesi ve doğaya verilen zararın en aza indirilmesi amacıyla ‘Muhtarlıklar Yarışıyor' isimli elektronik atık toplama yarışması düzenliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Edirne Belediyesinin iş birliği ile gerçekleştirilen yarışma 30 Nisan 2019 tarihinde son bulacak. Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından tüm muhtarlıklara atıkların toplanacağı kutular yerleştirildi. Aynı zamanda da bilgilendirici broşürler asıldı. Elektronik atıkların birçok zararlı madde içerdiğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm Edirnelileri kampanyaya katılmaya davet ederek, "Toplam atıklardaki payları yüzde 2-3 civarında olmasına rağmen, atıkların içerisindeki zararlı maddelerin yüzde yetmişe yakını e-atıklardan gelmektedir. Çevremizde hiçbir eşyada bir araya gelemeyecek onlarca element, elektronik eşyaların içinde bulunur" dedi.

Elektronik atık eşyaların çevreye verdiği zarardan bahseden Gürkan, "Elektronik eşyalar, bir geri dönüşüm tesisinde işlenmek yerine kırılarak çöpe ve toprağa gömülürse içlerindeki kurşun toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çöp sahalarındaki kurşunun yüzde 40'ı elektronik atıklardan kaynaklanmaktadır. Bu ağır metaller, yağmurlarla yer altı sularına karışıp su kaynaklarımızı kirleterek toplum sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluştururlar. Kurşun, sinir sistemi, kan dolaşımı ve böbrekler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Elektronik atıklarda ayrıca krom, lityum ve hidrokarbonlar gibi birçok zehirli ve kanserojen madde bulunmaktadır. Elektronik atıkların yakılması, birçok kanserojen zehirli gazın atmosfere yayılmasına neden olur" dedi.

Edirne Belediyesi olarak 2014-2017 yılları arasında belediye mücavir alan içeresinde bulunan işletmelerden 854 ton civarından elektronik atık toplandığını belirten Gürkan, "Edirne Belediye Başkanlığı ile 10.11.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak görevlendirilen AGİD Ticari İşletmesi (Aydınlatma Gereçleri İmalatçılar Derneği) arasında 2018 yılı içeresinde yapılan protokol sonucu Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE Yönetmeliği) kapsamında 5. grup aydınlatma ekipmanları ve 6. grup küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşüme tabi olması hedeflenmektedir. Aynı zamanda Belediyemiz ile TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayiciler Derneği) arasında devam eden protokol ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE Yönetmeliği) kapsamında 1. grup büyük ev eşyaları, 2. grup küçük ev aletleri, 3. grup bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları ve 4. grup tüketici ekipmanları atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşümü faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamla belediye mücavir alan içeresinde bulunan tüm kamu kurumları dahil olmak üzere özel işletme, tesis gibi yerlere Atık Aydınlatma Ekipmanları ve Atık Elektronik Toplama kutuları Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından teslim edilmiş, gerekli toplama faaliyetleri planlanarak Edirne'miz geri dönüşüm konusunda öncülük yapmaya devam etmektedir" diye konuştu.