Edirne'de mülteci botunun alabora olduğu iddiası

Edirne'de yaklaşık 10 kaçak göçmenin bulunduğu botun, Meriç Nehri'nde alabora olduğu iddia edildi.

Edirne'de, askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen yaklaşık 10 kaçak göçmenin bulunduğu plastik botun, Meriç Nehri'nde alabora olduğu iddia edildi. Yunanistan'a geçmeye başaranların ihbarı üzerine Meriç Nehri'nde, AFAD ve jandarma ekiplerince kaybolduğu öne sürülen kaçaklar için arama çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.