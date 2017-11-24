Edirne’de Öğretmenler Günü kutlamaları

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, müdür yardımcıları, kent genelinde faaliyet gösteren okulların yönetici ve öğretmenlerinin katılımıyla okulun fuaye alanında özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Edirne Safir Okulları Müdürü Mehmet Emin Polat, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü tebrik ederek, kendilerine karanfil hediye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da öğretmenlerle tek tek ilgilenerek, eğitim ve öğretim hayatlarında kendilerine başarılar diledi.

Resepsiyonunun ardından okulun gösteri salonunda, Öğretmenler Günü özel konseri verildi.