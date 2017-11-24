Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 22:48

Edirne’de Öğretmenler Günü kutlamaları

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Edirne’de kapılarını açan Safir Okulları’nda, Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı.

Edirne’de Öğretmenler Günü kutlamaları

24 Kasım 2017 22:48


Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, müdür yardımcıları, kent genelinde faaliyet gösteren okulların yönetici ve öğretmenlerinin katılımıyla okulun fuaye alanında özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Edirne Safir Okulları Müdürü Mehmet Emin Polat, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü tebrik ederek, kendilerine karanfil hediye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da öğretmenlerle tek tek ilgilenerek, eğitim ve öğretim hayatlarında kendilerine başarılar diledi.


Resepsiyonunun ardından okulun gösteri salonunda, Öğretmenler Günü özel konseri verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    13°C
  • Pazar
    Sisli
    13°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç