Edirne’de Roman gençler nota eğitimi alacak

Edirne’de 80 Roman genç, “Geleceğimiz Müzik” adlı projeye sayesinde nota ve enstrüman eğitimi alarak iş hayatına atılma imkanı bulacak.

Proje sayesinde Roman çocuklarının nota eğitimi alarak, iş imkanı fırsatının sağlanacağını ifade eden Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, “Roman çocuklarının ritim duyma yeteneği çok gelişmiştir ama nota eğitimleri maalesef yok. Biz bu proje sayesinde 80 gence nota eğitimi vereceğiz. Roman müzisyenler sadece düğünlerde değil, sanatçılarında tercih ettiği müzisyenler olacaklar” dedi.

Avrupa Birliği ve Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilen Edirne Roman Dernekleri Federasyonu ve Edirne Roman Müzisyenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin birlikte yürüttüğü, “Geleceğimiz Müzik” projesi kayıtları devam ediyor. 20 Ocak tarihinde kayıtların sona ermesiyle kursların başlayacağını belirten Güyümgüler, “Verilecek olan kurslarla 80 gencimize 10 keman, 10 klarnet, ut, bağlama, darbuka gitar, davul zurna eğitimi verilecektir. Eğitimlerimiz, eğitmenler tarafından verilerek 6 süre ile gerçekleşecektir. Eğitime katılacak olan kursiyerlerimizin servis ve yemek ücretleri proje tarafından karşılanacaktır. Müracaatlarımız başlamıştır. Edirne Roman Dernekleri Federasyon binamızda müracaatları 27 Aralıkta başlattık, müracaatlar 20 Ocak’a kadar sürecek. 8 farklı enstrüman eğitimi almaları sağlanacak. Eğitim süresince rol model olmuş Roman sanatçılarla atölye çalışmaları yapılacak. Böylece kursiyerlerin motivasyonu arttırılacak” dedi.

Yaşları 15 ila 30 yaşlarında seçilecek kursiyerler, hafta 5 saat eğitim alarak toplamda 6 ayda 120 saat kurs görecek.