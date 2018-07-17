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17 Temmuz 2018 18:41

Edirne’de sağanak yağış

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Edirne’de sağanak yağış

17 Temmuz 2018 18:41


Uzunköprü’de gök gürültülü şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte güneşli havada başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına yağmurun azalmasını bekledi.



Kadın Emek Pazarı açılışı iptal edildi


Geçtiğimiz hafta Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasının ardından açılması planlanan “Kadın Emek Pazarı” açılışı bugün saat 16.00’da yapılacaktı. Aynı saatler de bastıran gök gürültülü şiddetli sağanak yağış nedeniyle açılış yeniden ileri bir tarihe ertelendi. Elde yaptıkları sergilemek üzere stant açan kadınlar bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle tüm eşyaları toplayarak bir kafenin oyun alanı bölümüne sığındı. Şiddetli yağış Perşembe pazarını da etkiledi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle kanalizasyon yağmur suyunu geri iterek taşkına yol açarken yağmurun aralıklar devam etmesi üzerine sular merdivenlerden akmaya başladı.




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