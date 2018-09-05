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05 Eylül 2018 12:16

Edirne’de salçalık domates izdihamı

Edirne’de bir markette salçalık domates izdihamı yaşandı.

Edirne’de salçalık domates izdihamı

05 Eylül 2018 12:16

Sabahın erken saatinde salçalık domates almak için sıraya giren kadın ve erkek müşteriler, görevlilerin kasaları tırdan indirmesiyle birlikte domatese hücum etti.


Edirne’de bir süper market, salçalık domatesin kilogram fiyatında indirim yaptı. Domatesin kilosunu 1 lira 99 kuruştan satan markette vatandaşlar, domates alabilmek için adeta sıraya girdi. Domates tırının gelmesini saatlerce bekleyen vatandaşlar, tırın gelmesiyle, ellerine poşetleri alarak hazırlandı. Görevliler, tırdan domates kasalarını marketin önüne indirir indirmez, vatandaşlar domatesleri poşetlere doldurmaya başladı. Daha fazla domates alabilmek için adeta yarışan giren kadın ve erkek müşteriler, kışlık yapımı için evlerinin yolunu tuttu.




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