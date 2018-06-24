Edirne’de seçmenler sandık başında

Oy kullanma işlemi sabah saat 08.00’de başladı.

Edirne merkezde 129 bin 665 seçmen 376 sandıkta, Enez’de 9 bin 309 seçmen 34 sandıkta, Havsa’da 15 bin 815 seçmen 54 sandıkta, İpsala’da 21 bin 984 seçmen 74 sandıkta, Keşan’da 62 bin 536 seçmen 205 sandıkta, Uzunköprü’de 49 bin 212 seçmen 164 sandıkta, Lalapaşa’da 5 bin 373 seçmen 31 sandıkta, Süloğlu’da 4 bin 932 seçmen 18 sandıkta, Meriç’te 11 bin 788 seçmen 43 sandıkta olmak üzere il genelinde toplam 310 bin 614 seçmen 999 sandıkta oy kullanacak. Edirne merkezde 2, il genelinde 8 seyyar sandık 23 seçmene hizmet veriyor.

Öte yandan Trakya’daki sınır kapılarında kullanılan oylar da sandık görevlileri tarafından Edirne Adliyesi’ndeki YSK İl Seçim Kuruluna ulaşmaya başladı.

Vali Özdemir oyunu kullandı

Edirne Valisi Günay Özdemir de oyunu kullandı. Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu İlkokulunda oyunu kullanan Vali Özdemir, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ülkemize ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İl genelinde sabah 8 itibariyle herhangi problem olmadan seçim başladı. Seçim güvenliği sıkıntımız yok. Bin 500 güvenlik görevlisiyle biz ilimizde her türlü tedbiri aldık” dedi.