Edirne’de Şehit aileleri ve gazilere iftar

Dünya yansa bu böyle olacak. Çünkü sizlerin bu vatan, millet için verdiğinizi hiç kimse ödeyemez. Bunun bir karşılığı yok” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, her Ramazan Ayı’nda olduğu gibi bu yıl da Şehit Aileleri ve Gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine katılan gaziler ve şehit aileleri iftarlarını okunan duaların ardından açtı.

İftar yemeğinin ardından şehit ailelerine ve gazilere seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türk Milleti’nin geçmişinde iz bırakan çok değerli insanların olduğunu söyledi. Ancak Türk Milleti’nin gönlünde iki ismin olduğunu belirten Gürkan, “ İster bu ülkenin batısında olsun; ister doğusunda; ister kuzeyinde olsun; ister güneyinde hiç fark etmez. Biri İki Cihan Serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa(S.A.V.), bir diğeri Milletimizin gururu, Cumhuriyeti’mizin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Her iki Mustafa da bu milletin sevgilisidir, bu milletin sevdalısıdır” diye konuştu.

Ramazan’ın tüm Müslüman Alemi’ne hayırlar getirmesini dileyen Gürkan, “Edirne’den şehit aileleri ve gazilerimiz ile birlikte Ramazanın yüzü suyu hürmetine yapmış olduğumuz bu iftardan her iki Mustafa’ya da hem Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya hem kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı, saygımızı bir kez daha sunuyoruz. Allah onların mekanı cennet yapsın, ruhları şad olsun. Bugüne kadar hep beraberdik. Sadece bir belediye başkanı olarak değil, Edirneli Recep Gürkan olarak, kiminizin kardeşi kiminizin evladı olarak. Bundan sonra da şartlar her ne olursa olsun; ister belediye başkanı olarak, ister sade vatandaş Recep Gürkan olarak, biliniz ki her zaman her daim her ortamda ve her konuda gazilerimizin ve elbette şehit anne ve babalarla olmaya devam edeceğiz. Dünya yansa bu böyle olacak. Çünkü sizlerin bu vatan, millet için verdiğinizi hiç kimse ödeyemez. Bunun bir karşılığı yok. Bu yüzden sizleri sevmeye, saygı göstermeye devam edeceğiz. Sizleri sevmeyenleri sevmeyeceğiz. Sizlere saygı göstermeyenlere, saygı göstermeyeceğiz. Bu herkes tarafından böyle bilinsin. Bir kez daha temsilcisi olmaktan her zaman gurur duyduğum Edirne halkı adına; bu vatan için bu millet için Misak-i Milli için, vatanın her karış toprağı için vermiş olduğunuz bütün katkıların ve sizlerin huzurunda saygıyla eğiliyorum” dedi.