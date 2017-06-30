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30 Haziran 2017 13:21

Edirne’de sele kapılan kadın ölü bulundu

Edirne’nin Lalapaşa ilçesi Ömeroba köyünde 2 gün önce koyunları otlatmak için gittiği meradan eve dönmeye çalışırken sele kapılan kadının cesedi bulundu.

Edirne’de sele kapılan kadın ölü bulundu

30 Haziran 2017 13:21


Edinilen bilgiye göre, Lalapaşa ilçesi Ömeroba köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Mehtap Cebel eşi Vedat Cebel ile birlikte koyunları otlatmak için meraya gitti. Yağmurun şiddetini arttırması üzerine Mehtap Cebel, ahırdaki ineklerini beslemesi ve sağım yapması için eve gitmek üzere yola çıktı. Eve dönünce eşi Mehtap Cebel’i bulamayan Vedat Cebel durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köy halkı Mehtap Cebel’i aramaya başladı.


Mehtap Cebel’in cesedi, uzun süren arama sonucunda dere kenarında bulundu. Cebel’in cesedi savcılık incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.




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