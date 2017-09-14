Edirne’de sepsis için eğitim seferberliği

Sağlık Bakanlığının 50’den fazla ilde 100’ün üzerinde hastanede başlattığı eğitim programı ile ölümcül bir hastalık olan sepsisin önüne geçilmesi planlanıyor. Konu ile ilgili farkındalığın arttırılmasının amaçlandığı eğitim programı Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Dilek Memiş’in yaptığı toplantıda Doç. Dr. Mehmet Turan İnal ve Uzm. Dr. Ahmet Şenol Uyar, sepsis hastalığında erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti. Programa Edirne Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Ali Kaya, Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Rızvan Orhan ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının himayesinde Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenleri tarafından bir eğitim paketi hazırlanarak, sepsis ile ilgili farkındalık seferberliği başlatıldığını belirtti. Yıldırım, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla yapılan eğitime Birliğe bağlı hastanelerin katılımı sağlanarak, sepsis tanımlama, tanısı ve algoritması, ileri tedavileri içeren bir toplantı olduğunu ifade ederek, halk arasında “kan zehirlenmesi” olarak bilinen sepsiste özellikle yeni doğan, gebe ve ileri yaş grubundaki hastaların daha çok risk altında olduğunu vurguladı.