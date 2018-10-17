Edirne'de sıcak dakikalar

Edirne'de, Yunus ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli bir araç içerisinden 2 ruhsatsız silah yola atıldı. Araç, kovalamacada önce bir başka araca sonra da yol kenarında demir kapılara vurdu. Şüpheliler, ters kelepçe ile gözaltına alınırken kazada bir kişi yaralandı.

Olay, Edirne'de saat 12.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin şüphelenerek kontrol etmek istediği 22 NA 348 plakalı araç, ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ara sokaklarda devam eden kovalamaca esnasında şüpheli araç içerisinde bulunan 3 kişinin araçtan 2 adet ruhsatsız silahı yola fırlattığı iddia edildi.

Kaza yapınca yakalandılar

Yunus ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan siyah renkli şüpheli araç, kovalamaca esnasında caddede seyir halinde bulunan 41 N 3337 plakalı bir başka araca, ardından yol kenarında bulunan demir kapılara vurarak, kaza yaptı. Kaza sonrası Yunus ekipleri, araç içerisinde bulunan B.A, İ.T. ve G.K. isimli 3 şüpheli şahsı ters kelepçe yaparak gözaltına alırken, söz konusu araç didik didik arandı. Öte yandan, 41 N 3337 plakalı aracın sürücüsü de kaza sonrası hafif yaralanırken, olay yerinde sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

2 ruhsatsız tabanca yola atıldı

Edirne'nin Ayşekadın semtinde bulunan Abdurrahmen Mahallesi Sıtkı Akocak Sokak üzerinde araçtan atıldığı düşünülen 2 adet ruhsatsız silahın bulunduğu bölge, polis ekiplerince kontrol şeridi çekilmesinin ardından olay yeri incelemesi yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.