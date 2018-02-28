Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 11:39

Edirne’de sigarayı bırakana ücretsiz spor salonu

Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, Edirne’de sigarayı bıraktığını kanıtlayanların Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda ücretsiz spor yapabileceğini söyledi.

Edirne’de sigarayı bırakana ücretsiz spor salonu

28 Şubat 2018 11:39


Bilgiç, Yeşilay Haftası’nın bu yıl “Yeşilaycı olmak için bir nedenim var” konseptiyle 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirtti. Bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilgiç, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti.


2018 yılında Edirne’de sigarayı bıraktığını kanıtlayanların Gençlik Spor İl Müdürlüğü ait spor salonunda ücretsiz spor imkanı sağlanacağını ifade eden Bilgiç, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile bu hususta görüştük olumlu görüşlerini aldık. Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Müdürlüğü olarak nasıl bir yöntemle bu işi gerçekleştireceğiz bunu düşünüyoruz. İnşallah faydalı olacaktır. Çünkü sağlıksız bir ortamda harcamalar son derece çok oluyor. Devlete yükü çok oluyor bu tür hastalıkların. Sigara kanser yapıcı hastalıkların etkenlik hususunda en başında geliyor. Sağlıklı yaşama katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.


Bilgiç, sigarayı bırakanların Gençlik Spor İl Müdürlüğü ait spor salonunda ücretsiz spor imkanın yanında özel spor salonlarıyla da indirim için görüşme yapacaklarını belirterek, "Sigarayı bıraktığını bize tescillediği zaman ‘ben sigarayı bıraktım’ dediği zaman spor salonu, bayanlar için pilates salonu. Hepsiyle ilgili görüştük. Diğer özel salonlarla da belki görüşüp ücretlerinde bir düşürme, indirimle sağlayabiliriz. Onların da mutlaka katkısı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
-3
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    3°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    3°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç