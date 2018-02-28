Edirne’de sigarayı bırakana ücretsiz spor salonu

Bilgiç, Yeşilay Haftası’nın bu yıl “Yeşilaycı olmak için bir nedenim var” konseptiyle 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirtti. Bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilgiç, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti.

2018 yılında Edirne’de sigarayı bıraktığını kanıtlayanların Gençlik Spor İl Müdürlüğü ait spor salonunda ücretsiz spor imkanı sağlanacağını ifade eden Bilgiç, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile bu hususta görüştük olumlu görüşlerini aldık. Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Müdürlüğü olarak nasıl bir yöntemle bu işi gerçekleştireceğiz bunu düşünüyoruz. İnşallah faydalı olacaktır. Çünkü sağlıksız bir ortamda harcamalar son derece çok oluyor. Devlete yükü çok oluyor bu tür hastalıkların. Sigara kanser yapıcı hastalıkların etkenlik hususunda en başında geliyor. Sağlıklı yaşama katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Bilgiç, sigarayı bırakanların Gençlik Spor İl Müdürlüğü ait spor salonunda ücretsiz spor imkanın yanında özel spor salonlarıyla da indirim için görüşme yapacaklarını belirterek, "Sigarayı bıraktığını bize tescillediği zaman ‘ben sigarayı bıraktım’ dediği zaman spor salonu, bayanlar için pilates salonu. Hepsiyle ilgili görüştük. Diğer özel salonlarla da belki görüşüp ücretlerinde bir düşürme, indirimle sağlayabiliriz. Onların da mutlaka katkısı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.