Edirne’de sisten göz gözü görmüyor

Edirne’de, etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşerken, tarihi Selimiye Camii ve taş köprüleri adeta gözden kayboldu.

Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan tarihi Selimiye Camii ve taş köprüleri gözden kayboldu.

Edirne’de sabahın erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

Trafik polisleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis sebebiyle Selimiye Camii, tarihi Tunca ve Meriç köprüleri kısmen gözden kayboldu. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, öğleden sonra kentte en yüksek hava sıcaklığının 3 derece, gece ise en düşük eksi 6 derece olması beklendiği öğrenildi.