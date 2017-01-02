Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 12:01

Edirne’de sisten göz gözü görmüyor

Edirne’de sisten göz gözü görmüyor

02 Ocak 2017 12:01

Edirne’de, etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşerken, tarihi Selimiye Camii ve taş köprüleri adeta gözden kayboldu.
Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan tarihi Selimiye Camii ve taş köprüleri gözden kayboldu.
Edirne’de sabahın erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
Trafik polisleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis sebebiyle Selimiye Camii, tarihi Tunca ve Meriç köprüleri kısmen gözden kayboldu. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, öğleden sonra kentte en yüksek hava sıcaklığının 3 derece, gece ise en düşük eksi 6 derece olması beklendiği öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç